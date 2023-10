Professor que atua em Ubiratã esta realizando pedalada até o Santuário de Aparecida

O professor José Beletato mora em Boa Esperança e atua na Escola da Comunidade São João em Ubiratã.

O professor e ciclista José Beletato está na estrada, rumo a Aparecida do Norte, pedalando a sua bicicleta desde a madrugada da última sexta-feira (06), quando saiu do Distrito de Arapuan, Município de Janiópolis, com a meta de pedalar 1.150 quilômetros. Esta é a terceira edição da Pedalada da Fé, ciclista de Maria.

CLIQUE AQUI: SIGA O PORTAL UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM E FIQUE BEM INFORMADO

“Na jornada da fé, pedalar é como seguir o caminho da vida: as vezes enfrentamos subidas difíceis, mas com determinação e fé, chegaremos ao nosso destino espiritual”, escreveu Beletato. Ele pede apoio aos devotos de Nossa Senhora Aparecida para custear as despesas com alimentação e manutenção da bicicleta. As pessoas podem ajudar através da chave pix 44999102061 (telefone).

A chegada esta prevista para a próxima quarta-feira (11).