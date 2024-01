Mulher morre em capotamento na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C2BdJD_uGh3/?igsh=amM4d3hvbGs5YXYz

https://www.instagram.com/reel/C2BdJD_uGh3/?igsh=amM4d3hvbGs5YXYz

Um capotamento foi registrado na noite desta sexta-feira (12), na BR 369, próximo ao trevo da cidade de Campina da Lagoa.

Os ocupantes do veículo são moradores do Rio Verde. Estariam no veículo, dois homens, duas mulheres e uma criança.

Uma mulher que ainda não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Equipes da PRF e do SAMU prestaram atendimento às outras vítimas que tiveram ferimentos leves e moderados e foram encaminhados para o hospital. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Sua empresa 24 horas em destaque.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.

Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Informação com responsabilidade e credibilidade.