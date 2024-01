Comerciante é morto a tiros em Mamborê

https://www.instagram.com/reel/C2LvWHPuWSp/?igsh=Y2owajczam9qZndj

https://www.instagram.com/reel/C2LvWHPuWSp/?igsh=Y2owajczam9qZndj

Um comerciante identificado como sendo Ademir Mendes de Lara de 51 anos, foi executado a tiros no final da tarde desta terça-feira (16), enquanto se preparava para trabalhar no seu estabelecimento comercial, na Avenida Paulino Ferreira Messias em Mamborê.

O crime aconteceu por volta das 18 hrs. Segundo informações o atirador chegou em um veículo Montana de cor branca, parou o veículo a aproximadamente 50 metros do local do crime. Um

homem de chapéu desceu e caminhou a pé pela avenida até chegar em frente ao estabelecimento, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima que estava sentada. Na sequência o homem correu e embarcou na Montana que era conduzido por outra pessoa e empreendeu fuga do local.

Ademir Sauva como era conhecido, morreu no local, sentado em uma cadeira próximo a uma mesa em frente ao estabelecimento. O mesmo tinha sua residência em anexo ao estabelecimento.

Equipes da Polícia Militar e Científica e IML de Campo Mourão compareceram no local, o corpo foi recolhido pelo IML para o exame de necropsia. A Polícia Civil vai abrir uma linha de investigação para identificação do suspeito e dos motivos de ocasionaram o crime.

Imagens: Repórter Carlos Dutra – Siga a Página no Facebook

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Sua empresa 24 horas em destaque.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.

Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( 12,8 K – Seguidores e visualizações Reais).

Informação com responsabilidade e credibilidade.