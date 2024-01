Suspeito é preso e veículo utilizado no assassinato do comerciante em Mamborê é apreendido

https://www.instagram.com/reel/C2M2B5PuwDU/?igsh=N2FvazB1MXZyYXEx

https://www.instagram.com/reel/C2M2B5PuwDU/?igsh=N2FvazB1MXZyYXEx

A Polícia Militar de Campo Mourão prendeu na noite desta terça-feira (16), um suspeito do assassinato do comerciante na cidade de Mamborê e o veículo Montana de cor branca, com as mesmas características utilizada no crime.

Após receber denuncias a Polícia avistou o veículo com a placa adulterada no loteamento Parque do Lago, posteriormente foi avistado já com as características normais estacionada em uma conveniência. Abordado o homem se contradiz nas informações repassadas a equipe policial. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia de Campo Mourão.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Sua empresa 24 horas em destaque.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.

Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( 12, 8 K – Seguidores e visualizações Reais).

Acesse nosso site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.