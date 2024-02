Residência é destruída pelo fogo em Nova Cantu

Uma família moradora do distrito de Cantuzinho em Nova Cantu teve sua residência completamente destruída pelo fogo no início da manhã desta quinta-feira (15).

Informações Novos Cantu

Informações Novo Cantu