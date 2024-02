Câmera registra colisão entre Palio e ônibus em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C3aOMlGOz7X/?igsh=aHlvYnJtdWE1dzFy

https://www.instagram.com/reel/C3aOMlGOz7X/?igsh=aHlvYnJtdWE1dzFy

Uma câmera de segurança instalada em uma empresa de materiais de construção registrou a colisão envolvendo um veículo Fiat Palio e um ônibus do transporte escolar na manhã desta quinta-feira (15), no cruzamento da Avenida Carmem Ribeiro Pitombo esquina com a Rua Paraná.

Nas imagens é possível ver que o veículo diminui a velocidade e na sequência avança, colidindo com o ônibus que trafegava na avenida. Após a colisão o veículo conduzido por uma mulher, faz a conversão e colide contra a árvore e parede de outra empresa.

A condutora teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Santa Casa.