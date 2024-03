Após disparo homem é preso e revólver apreendido em Corbélia

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de um disparo de arma de fogo, nas proximidades do lago municipal de Corbélia.

A equipe fez buscas nas proximidades, quando se deparou com dois homens caminhando próximo a área do disparo, sendo que um estava com a camiseta na mão, com um objeto no formato de uma arma enrolado na camiseta.

Ao realizar a abordagem, um deles saiu correndo do local, contudo o que estava segurando a camiseta, obedeceu a abordagem, entregando vagarosamente o objeto junto a camiseta. Logo foi identificado que se tratava de um revólver calibre .38 da marca Taurus.

Junto ao revólver foram encontradas três munições calibre .38, sendo que uma delas estava deflagrada. Posteriormente foram realizadas buscas nas proximidades, para encontrar o outro indivíduo, o qual se evadiu correndo, porém não teve êxito na busca do outro homem.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para 3°Cia para preenchimento do boletim e logo encaminhado 10° regional de flagrantes da Polícia Civil de Cascavel.

Resultado:

Apreensão de arma de fogo

01 masculino preso

Apreensão de munições calibre .38

Repasse à outros órgãos

PMPR*

5° CRPM

31° BPM

3ª CIA/CORBÉLIA

RPA

Polícia Militar do Paraná: nós fazemos a diferença!