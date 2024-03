Mãe e padrasto espancam menina até a morte e abandonam corpo em mala

Mãe e padrasto que mataram a menina Isabelle de Freitas foram preso pela Polícia Civil, em Indaial, cidade de Santa Catarina.

A menina, de 3 anos, foi dada como desaparecida desde segunda-feira (4) e no começo os criminosos criaram uma narrativa de que a menina teria sido sequestrada, porém, com o avançar das investigações, ficou comprovado que as alegações do casal foram combinadas entre eles e não se sustentava. O carro citado como suspeito foi identificado pela equipe de investigação e ficou comprovado que se tratava apenas de mais um artifício criado pelo casal para tentar despistar a polícia e criar um cenário de possível sequestro.

Ao longo da quarta-feira (6), o delegado Filipe Martins ouviu mais de 10 pessoas e, com o avançar das investigações, foi possível desconstruir a narrativa combinada da mãe e do padrasto que, por fim, acabaram por confessar o crime. Segundo apurado, após agredirem a criança e perceberem que a menina estava sem vida, ambos concordaram em se livrar do corpo e decidiram colocar a vítima numa mala e deixar numa calçada nas proximidades da BR-470.

O padrasto da menina indicou o local onde estava o corpo, que foi encontrado pela Polícia Civil, e imediatamente foi acionada a Polícia Científica para os exames periciais. Também foi realizada perícia no local do crime, na casa do casal, onde foram encontrados diversos vestígios de sangue.

A Polícia Civil também conseguiu coletar imagens de câmeras de monitoramento do momento exato em que o casal se livra da mala utilizada para transportar o corpo da criança.

O delegado aguarda laudos periciais da Polícia Científica para determinar a forma como a criança foi morta. Por fim, os presos, cuja prisão temporária foi decretada pelo Poder Judiciário da Comarca de Indaial, foram encaminhados ao Presídio e se encontram à disposição da Justiça.