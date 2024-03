Menina de 2 anos e 6 meses é encontrada morta em córrego no PR

https://www.instagram.com/reel/C4OQqqHp7xS/?igsh=MWZuZjJqbzBvNTZ1MA==

Uma menina, de dois anos e seis meses, foi encontrada morta em córrego no bairro Boqueirão, em Guarapuava, no centro-oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma moradora viu a criança a aproximadamente um quilômetro da casa onde morava.

(Local onde a criança de dois anos e seis meses foi encontrada por moradores — Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros).

(O córrego em que a menina caiu ficava atrás da casa onde ela morava, na rua XV de Novembro — Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros).

Os militares foram acionados para realizar buscas no fim da tarde de quarta-feira (6), após familiares contarem que a criança caiu na água.

Nenhum dos vizinhos viu ou escutou a vítima entrar ou cair no córrego. Eles disseram aos familiares não ter visto a criança sair pela frente da casa, restando somente a possibilidade dela ter caído na água.

Por cerca de 30 minutos, os militares realizaram buscas por 1000 metros no sentido da correnteza. Durante a madrugada, familiares e moradores do bairro continuaram a procura, que se encerrou nesta manhã.

A Polícia Civil investiga o caso, e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da menina.