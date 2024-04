Traficante é preso em Ubiratã enquanto fazia exame no Detran

https://www.instagram.com/reel/C5TL2OXuuUb/?igsh=MXptcWx4dHF6Y3Ny

Um traficante de Juranda foi preso após a Polícia Militar receber uma ligação anônima dando conta de que

um homem teria escondido entorpecentes em uma mata.

Os policiais foram até o local informado e em buscas, localizaram em meio as folhas no tronco de uma árvore, um pacote contendo 422 gramas de maconha, 0.2 gramas fracionadas em 04 buchas de cocaína e 16 gramas fracionadas em 19 pedras e 01 de 16 gramas de Crack, 01 balança de precisão.

Ainda, segundo as informações, ele estaria com mais substâncias em sua residência. Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço e foi recebida pela mãe do suspeito, sendo autorizada a entrada dos policiais para a averiguação.

A mãe do suspeito acompanhou a busca aonde foi encontrado embaixo do armário da cozinha, dentro de uma sacola preta, 16 gramas de cocaína, 422 gramas de maconha, várias cédulas de dinheiro, totalizando o montante de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais). Perguntado a mãe do suspeito se ela sabia dessa sacola a mesma disse que não, sobre onde o filho estaria, ela informou que ele estava realizando exame de autoescola na cidade de Ubiratã.

Munido das informações, e em se tratando de situação de flagrância por crime permanente com depósito de drogas, a equipe se deslocou com brevidade até o DETRAN de Ubiratã, e lá obteve êxito em localizar o suspeito.

Foi então lhe dada voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe e

do próprio preso, tendo em vista que ele estava bastante alterado e se negando a acompanhar a equipe.

Em deslocamento até o destacamento de Juranda o preso a todo o momento se debatia dentro do camburão, batendo a cabeça sobre a repartição da viatura para tentar sair e proferindo xingamentos e ameaças aos policiais durante todo o percurso. No destacamento, ao abrir o camburão para a retirada do preso, este tentou empreender fuga, sendo necessário o uso seletivo da força. Após ser contido novamente.sendo necessário o uso seletivo da força. Após ser contido novamente, ele, os ilícitos e os valores, foram encaminhados para a Delegacia de Campina da Lagoa para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.