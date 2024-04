PRF apreende caminhão com 10 mil celulares contrabandeados

Mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R$ 8 milhões

Caminhão com aproximadamente 10 mil celulares contrabandeados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (04) na BR 277, em Cascavel .

A apreensão aconteceu durante uma abordagem de rotina dos policiais. Uma divergência na nota fiscal da carga causou desconfiança.

As cerca de 100 caixas com as mercadorias, avaliadas em aproximadamente R$ 8 milhões, estavam escondidas entre bobinas de tecido TNT, transportadas em um caminhão baú, com placas de Foz do Iguaçu.

Segundo a PRF, chegar à apreensão foi bastante trabalhoso, pois os produtos estavam escondidos ao fundo do baú com muitas bobinas à frente. Foi necessário retirar boa parte das 20 mil bobinas para chegar até a mercadoria.

O veículo era ocupado pelo motorista, de 51 anos, e a esposa dele, de 47 anos. Eles saíram de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba. Os dois foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal e o contrabando à Receita Federal, onde será feita a contabilização exata da quantidade apreendida.

Fonte: Catve.com

