Bridal Glow: tendência de beleza luminosa para noivas em 2026 

O visual de pele luminosa, fresca e naturalmente radiante deixou de ser apenas uma preferência estética para se tornar o principal desejo das noivas em 2026. Conhecido como “Bridal Glow”, o estilo aposta em uma maquiagem leve, sofisticada e estratégica, que valoriza a textura real da pele e traduz uma nova visão de beleza: menos cobertura, mais viço e autenticidade no altar.

Para Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, o sucesso da tendência está diretamente ligado à valorização da individualidade. Segundo a especialista, a proposta do Bridal Glow não é transformar a noiva, mas destacar a beleza natural por meio de técnicas que preservam frescor e leveza.

“A ideia é realçar a pele, não esconder. Em vez de coberturas densas, priorizamos produtos leves, que uniformizam o tom e mantêm a textura natural, garantindo luminosidade e conforto ao longo de todo o evento”, explica.

A proposta tem sido cada vez mais adotada em casamentos, refletindo uma mudança no olhar sobre a maquiagem bridal. Como exemplo, a profissional cita o visual da atriz Isis Valverde, que apostou em uma produção leve e iluminada, construída com produtos líquidos e cremosos. O resultado evidenciou um visual elegante, fresco e contemporâneo — características que hoje definem o Bridal Glow.

Segundo Chloé Gaya, o efeito glow não depende apenas da maquiagem: ele nasce no skincare e ganha sofisticação com a escolha inteligente de produtos e técnicas. Confira!

1. A base do Bridal Glow: preparação da pele

O verdadeiro segredo do Bridal Glow começa antes mesmo da maquiagem. É a preparação adequada que garante textura saudável, viço natural e acabamento impecável. Investir em cuidados específicos melhora a aderência dos produtos, evita o aspecto craquelado e assegura que a maquiagem permaneça intacta durante todas as emoções do casamento.

Segundo a especialista, o skincare ideal deve começar, em média, entre seis meses e um ano antes do grande dia, sempre com acompanhamento profissional. “Uma pele bem cuidada faz toda a diferença no resultado final da maquiagem. A hidratação adequada mantém o viço natural, melhora a fixação dos produtos e evita que a maquiagem marque ao longo do evento. A região dos olhos merece atenção especial para garantir um acabamento uniforme do corretivo, enquanto lábios bem tratados asseguram que o batom deslize com facilidade e permaneça bonito até o fim da festa”, explica.

Sugestões de produtos: Máscara para Olhos Magic Gel, da Kiss New York; Fucoidan Onul31º Glow Rich Cream, da Osang Cosmetic.

2. Acabamento radiante e natural

No Bridal Glow, a base é responsável por criar o efeito de pele luminosa e natural que define a maquiagem. Fórmulas leves e de acabamento iluminado ajudam a refletir a luz de forma estratégica, garantindo frescor tanto ao vivo quanto em fotos de alta resolução. “As bases atuais permitem construir camadas sem pesar, criando o efeito de ‘segunda pele’, que uniformiza o tom sem marcar linhas de expressão”, explica a maquiadora.

Graças às texturas fluidas e à construção gradual de cobertura, é possível alcançar um resultado sofisticado sem abrir mão da naturalidade. O acabamento permanece confortável ao longo do dia, mantendo a pele uniforme, viçosa e resistente a toda a duração do evento.

Sugestões de produto: Base Fluida Skin Tint, da Ruby Kisses.

No Bridal Glow, o blush traz frescor e cria um rubor translúcido, semelhante ao corado natural (Imagem: shulers | Shutterstock)

3. Blush: o ponto de frescor do Bridal Glow

O blush é responsável por construir o efeito de frescor característico do Bridal Glow. Diferentemente da aplicação tradicional concentrada nas maçãs do rosto, a tendência aposta em um posicionamento mais elevado e difuso, que acompanha a região das têmporas e se integra naturalmente ao restante da pele iluminada.

Segundo a maquiadora, texturas cremosas ou líquidas são as mais indicadas por se fundirem à pele e criarem um rubor translúcido, semelhante ao corado natural. “O blush deixa de ser apenas um detalhe e passa a participar da construção do glow. Ele devolve vitalidade ao rosto e ajuda a criar aquela aparência saudável e luminosa que as noivas procuram”, explica.

A aplicação em camadas suaves é outro segredo. Ela permite que o produto se conecte à luminosidade da pele sem marcações evidentes, garantindo um efeito leve, sofisticado e fotogênico, essencial para um visual romântico e atemporal no grande dia.

Sugestões de produtos: Bolush, de Pudim Beauty; Be Peach, de BM Beauty.

4. Olhar iluminado e efeito sofisticado

A maquiagem dos olhos desempenha um papel essencial no Bridal Glow, garantindo profundidade e luminosidade ao mesmo tempo. O contraste entre sombras de acabamento opaco e pontos de brilho é o que permite destacar os pigmentos cintilantes, criando um efeito de luz mais intenso e sofisticado. “As sombras neutras ajudam a dar estrutura ao olhar, enquanto o brilho aparece para valorizar a expressão sem pesar”, afirma Chloé Gaya.

A combinação entre acabamento mate e brilho suave resulta no chamado efeito frosty, que ganha ainda mais destaque quando acompanhado de pontos iluminados no canto interno dos olhos. O resultado é um olhar elegante, fotogênico e harmonioso, conectado à proposta de pele leve e luminosa que define a tendência.

Sugestões de produtos: Paleta de Sombra Pretty Nude, da Fenzza.

5. O toque final

O batom funciona como o elemento que finaliza a estética da noiva radiante, equilibrando a luminosidade da pele e conectando todos os elementos da maquiagem. “Ele é responsável por manter a vitalidade e a sofisticação do visual, evitando que o resultado final pareça pálido diante de tanta luminosidade”, define a especialista.

Para alcançar esse efeito, a aposta recai sobre texturas cremosas e acabamentos com brilho, com destaque para tons como o nude rosado, que conferem um aspecto saudável e naturalmente rejuvenescido aos lábios. A prioridade é garantir conforto e longa duração, mantendo os lábios hidratados e o acabamento intacto ao longo do evento.

Sugestões de produtos: BT Glaze, de Bruna Tavares; Batom Líquido Matte 12 Horas, da Dailus.

Por Magda Pontes