Briga generalizada ⁣deixa três ⁤mulheres feridas em Toledo

Uma briga generalizada deixou três mulheres feridas na noite de quinta-feira (1º), na Rua Boa Esperança, em Toledo, no Oeste do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas apresentavam sinais de embriaguez quando os policiais chegaram ao local. O dono do estabelecimento relatou que a confusão começou após discussão entre um homem e duas mulheres.

No meio do tumulto, outro homem ameaçou o primeiro com faca. Ele reagiu com um facão, atingindo as mulheres. A terceira vítima acabou esfaqueada durante o confronto.

O suspeito, companheiro de uma das mulheres, fugiu antes da chegada da PM. Uma das vítimas recusou atendimento hospitalar; as outras duas foram levadas à UPA de Toledo. Apesar das buscas na região, ninguém foi preso.

Fonte: Catve.com

Resumo do ⁣Incidente