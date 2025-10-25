— Para o Alonso, o jovem deve entender como jogar. Um menino de 15 anos, no Brasil, pode chegar e jogar, se tiver qualidade. Com o Alonso, ele vai precisar de mais tempo. É questão de oportunidade e estar concentrado para isso. No futebol ninguém tem lugar garantido. Ele é talentoso, muito. Mas precisa estar focado em conquistar seu espaço no grupo primeiro, garantir que entende o que o técnico quer dele quando entrar em campo, para fazer a diferença. Aos poucos, entendendo isso, pode ser titular nesse time. Garantir o seu próprio lugar. Ele entendendo isso, vai ter oportunidade, tenho certeza — comentou Makelelé, ao ge, durante vídeochamada promovida pela La Liga com jornalistas.

