A Câmara Municipal de Mamborê voltou a ser o centro das atenções após a promulgação da lei que cria o cartão-alimentação de R$ 400 para os vereadores.
O texto foi assinado pelo presidente da Casa, Maurício Jotta Massano, e publicado no Diário Oficial Eletrônico do município. Com isso, cada parlamentar passará a receber mensalmente o valor adicional, destinado supostamente a custear despesas com alimentação.
A proposta havia sido vetada anteriormente pelo prefeito Sebastião Antônio Martinez (PSD), que considerou o benefício inadequado diante da realidade financeira do município. No entanto, em sessão realizada na última semana, os vereadores derrubaram o veto por 7 votos a 1, garantindo a aprovação do projeto.
Atualmente, os vereadores de Mamborê recebem salários de R$ 8,6 mil, enquanto o presidente da Câmara ganha R$ 10 mil mensais. Com o novo benefício, o custo mensal com o Legislativo deve aumentar, o que gerou indignação entre os moradores.
PROTESTO SIMBÓLICO
Como forma de protesto, oito cestas básicas foram deixadas em frente ao prédio da Câmara, representando os vereadores que votaram a favor do “auxílio-alimentação”. As imagens circularam nas redes sociais, acompanhadas de críticas e ironias sobre o privilégio aprovado pelos próprios parlamentares.
Para muitos moradores, a medida é um desrespeito com a população trabalhadora, que enfrenta o alto custo de vida e luta diariamente para colocar comida na mesa. “Enquanto o povo se aperta pra comprar arroz e feijão, eles criam mais um benefício pra eles mesmos”, comentou uma internauta.
A polêmica lei continua gerando forte repercussão e pode ser alvo de avaliação do Ministério Público e dos órgãos de controle.
