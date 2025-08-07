suspeito deixou despedida à vítima nas redes sociais

A frase “Você não merecia morrer assim, meu nobre amigo”, escrita por Reinaldo Ribeiro nas redes sociais, esconde mais que uma “homenagem”. Ele é apontado pela Polícia Civil como principal suspeito de assassinar o pintor Israel Reis dos Santos, de 45 anos, encontrado morto no dia 16 de julho, na Vila Jacy, em Campo Grande.

A DHPP (Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa) conduziu as investigações e, segundo a polícia, as provas colhidas ao longo do inquérito apontam Reinaldo como o autor do crime. Ele foi preso há duas semanas e está detido preventivamente.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no dia 24 de julho e aceita pela Justiça. O caso agora aguarda data para julgamento.

Na época do crime, Reinaldo chegou a escrever nas redes sociais uma mensagem de despedida que hoje, à luz dos fatos, ganha um tom ainda mais sombrio. “Você não merecia morrer assim, meu nobre amigo, mas vou lembrar de você assim: sempre sorrindo e de bem com a vida”, publicou.

A postagem se juntou a outras homenagens feitas por amigos e familiares, que lamentaram a perda do pintor conhecido por ser alegre, festeiro e querido pela vizinhança.

O crime

Israel foi encontrado morto sobre a cama de casa. A cena apresentava sinais de violência: marcas de sangue, o rosto da vítima desfigurado e indícios de luta corporal.

A porta da casa estava arrombada e parte do sistema de segurança havia sido arrancado e danificado. O caso inicialmente mobilizou a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Durante as investigações, os policiais colheram imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos que levaram à identificação de Reinaldo como o principal suspeito. A polícia ainda não divulgou qual teria sido a motivação do crime.

