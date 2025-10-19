Le RC Lens reçoit le Paris FC ce dimanche dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (15h, à suivre en direct sur Lensois.com et diffusé en intégralité sur Ligue 1+). Les Sang et Or espèrent entretenir la bonne dynamique entamée avant la trêve internationale. Même s’il faudra faire sans la Marek, fermée à la suite d’une suspension décidée par la commission de discipline.
Après une trêve internationale, la question de savoir si elle est bien tombée ou non se pose toujours, et seul le premier match peut véritablement apporter un début de réponse. Le RC Lens, qui devra se passer de la Marek ce dimanche à Bollaert en raison d’une sanction de la commission de discipline pour usage excessif d’engins pyrotechniques et pour des expressions orales comme écrites jugées déplacées lors du derby contre Lille, espère en tout cas démontrer que cette deuxième coupure de la saison n’a pas interrompu une belle dynamique.
Car depuis la victoire dans le derby contre Lille (3-0), suivie d’un nul 0-0 décroché à dix contre onze à Rennes et d’une victoire poussive 2-1 à Auxerre — mais embellie par un dernier but inscrit alors que l’équipe évoluait de nouveau en infériorité numérique —, le gardien lensois Robin Risser sent que quelque chose a changé : « Je pense que le match de Lille nous a fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose qui s’est créé à l’issue de ce match. Déjà avant, le groupe vivait très bien, mais je pense qu’il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Il y a eu ce match à dix contre onze, à Rennes, dès la première minute… Honnêtement, je n’ai pas senti l’équipe en difficulté pendant toute la rencontre. On n’a pas eu de moments de fébrilité. Je pense qu’il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer pour toute l’équipe. C’est vraiment important de continuer là-dessus et de s’appuyer sur une équipe avec un réel état d’esprit et une dynamique défensive plus que positive en ce moment. »
Si son entraîneur Pierre Sage ne veut pas faire de Lille un match référence absolue, n’ayant pas été pleinement satisfait du secteur offensif ce jour-là, cette rencontre a néanmoins été fédératrice : « Forcément, la manière a fait que ça a été une victoire plus appétissante qu’une autre, même si une victoire vaut toujours trois points, reconnaît Robin Risser. C’est un match qu’on attendait beaucoup. On sait que cela faisait quatre ans que le club attendait ça. Nous, en tant que groupe, on avait cette volonté de faire un grand match. En plus, devant notre public, qui a été formidable ce soir-là. Je trouve qu’on concède beaucoup moins d’occasions. On est beaucoup plus solides et on est capables de se projeter rapidement pour mettre l’équipe adverse en difficulté. »
Le portier lensois retrouvera une équipe du Paris FC qu’il a affrontée la saison dernière avec le Red Star en Ligue 2, et qui n’a pas tant changé que ça malgré un mercato très actif : « C’est une équipe qui présente beaucoup de similitudes, en tout cas dans le jeu, par rapport à la saison dernière. Elle essaie de ressortir la balle rapidement. Ils ont des individualités très fortes, qui font un très bon début de saison. C’est vraiment une belle équipe. On sait que ça va être un match compliqué. Le contexte du match fait que ce sera un peu particulier : c’est la première fois qu’on va jouer un dimanche à 15h, on va découvrir un autre contexte de match, un environnement moins en notre faveur avec la fermeture de la Marek. On ne pourra pas s’appuyer sur tout le stade, mais on espère que le reste du public sera derrière nous pour nous pousser, parce qu’on a besoin d’eux. » Là-dessus, pas trop d’inquiétude !
Christophe Schaad, avec Eloïse De Mester à la Gaillette-Gervais Martel