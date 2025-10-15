Semana cheia de novidades! Estamos trazendo: novas skins Flora Fatalis (e aquele Fiddlesticks SINISTRO), última rodada de Bots da Condenação com todos as três Provações disponíveis (boa sorte, hein!), ajustes pro Arena, melhorias no Modo Streamer, teste na proibição de banimento do Campeão de aliado (algumas regiões), busca de emotes e, claro, os balanceamentos de sempre. Confira todos os detalhes!
