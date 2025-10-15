Uma conhecida streamer do Twitch decidiu fazer uma transmissão ao vivo na terça-feira (7), mas dessa vez com um conteúdo inusitado: o nascimento de sua filha, compartilhado em tempo real com toda a internet.

Fandy, streamer da Twitch — plataforma americana de propriedade da Amazon que permite transmissões ao vivo —, é conhecida por compartilhar vídeos jogando World of Warcraft, Overwatch e League of Legends. Desta vez, porém, decidiu exibir um momento íntimo de sua vida. Em sua conta, ela publicou: “Ei, Twitch, minha bolsa estourou, então acho que vou fazer isso ao vivo. Hora do bebê! :)”.

Confira um trecho da transmissão:

Streamer realiza parto ao vivo diante de 700 mil espectadores em transmissão de oito horas

Mais de oito horas de transmissão

A live teve duração total de 8 horas e 34 minutos, mostrando desde o pré-parto até o nascimento. A gravação ocorreu na sala de estar da casa de Fandy, onde uma piscina inflável foi montada, cercada por poltronas. As imagens mostram os momentos de dor e o apoio que a streamer recebeu das pessoas ao seu redor. Profissionais que aparentavam ser da área da saúde também aparecem no vídeo.

A transmissão acumulou mais de 700 mil visualizações, e o CEO da Twitch, Dan Clancy, esteve entre os espectadores. No chat, ele escreveu: “Fandy, boa sorte e parabéns. Desejo a você tudo de bom nessa jornada.”

O vídeo termina com a imagem de Fandy segurando a filha, Luna. Em seguida, o marido da streamer encerrou a transmissão, agradecendo aos que acompanharam o momento.

Embora muitos comentários tenham expressado apoio, outros criticaram a decisão de transmitir o parto. “Caramba, tem gente transmitindo isso, é uma loucura”, escreveu um usuário. Outro ironizou: “Alguém aqui tem um diploma de medicina que permita exercer a profissão?”

Apesar da surpresa, essa não foi a primeira vez que um nascimento foi exibido ao vivo. Segundo a ABC News, há mais de 20 anos o programa Good Morning America transmitiu o parto de seis bebês. Na época, uma das mães, Samantha Hornung, agradeceu pela oportunidade de compartilhar o momento com familiares ausentes: “Foi realmente como dividir um instante de grande amor.”

Já os profissionais envolvidos nas transmissões relataram emoção ao participar da experiência. “Há algo mágico nesse momento. É mágico quando o bebê chega e todos testemunham um milagre pela primeira vez. Fiquei profundamente comovido”, disse um dos narradores da época.

Após o nascimento da filha, Fandy respondeu às críticas em uma publicação no X (antigo Twitter). “Transmiti ao vivo o nascimento do meu bebê para a minha comunidade, com a qual me conecto há 10 anos. Sou muito grata por quantas pessoas quiseram compartilhar aquele momento especial conosco. Escolhi o parto em casa porque, na minha experiência anterior em hospital, senti falta de autonomia. […] Como este não será meu conteúdo diário, não se tratava de atrair público nem de ganho pessoal. Eu apenas quis compartilhar algo significativo e criar uma memória que nunca esquecerei”, escreveu.

